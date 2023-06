Canicule et sècheresse: voici pourquoi votre pelouse est jaune

Il est commun de voir la pelouse jaunir en temps de sècheresse, mais il n’est pas nécessaire de l’arroser puisque cette dernière n’est pas morte.

«La très grande majorité des besoins en eau de votre pelouse est comblée par les précipitations naturelles. Si votre pelouse est bien implantée, vous ne devriez pas avoir à l'arroser», a indiqué Luce Daigneault, agronome et directrice générale de Québec Vert, par voie de communiqué.

En effet, un gazon jaune signifie qu’il est en période de dormance. Il s’agit là d’un mécanisme de protection qu’a la plante lorsque les conditions ne sont pas favorables à sa croissance.

«La pelouse peut survivre de 4 à 6 semaines en dormance et reprendra sa croissance naturellement lorsque les conditions météorologiques redeviendront adéquates. Il est important de ne pas arroser votre pelouse lorsqu'elle est en dormance puisque cela pourrait nuire à ce processus», a ainsi expliqué Québec Vert.

Il faut aussi savoir que le gazon est plus résistant aux sècheresses lorsqu’il est maintenu à une hauteur minimale de 8 centimètres.

«Plus la pelouse est haute et plus son système racinaire est profond, ce qui l'aide à combler ses besoins en eau et à résister à la chaleur», a ajouté la fédération qui représente le secteur de l’horticulture ornementale, environnementale et nourricière.