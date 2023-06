Cette femme aux cheveux de Raiponce n’a pas coupé ses cheveux depuis ses 9 ans

Une femme aux cheveux longs ne les a pas coupés depuis l'âge de neuf ans. Ses cheveux mesurent quatre pieds et demi et lui arrivent aux chevilles, rapporte The Mirror.

L'avocate Inna Holovina de Kyïv, en Ukraine, passe une heure par jour à s'occuper de ses cheveux. Elle les peigne, les démêler et met de l’huile dedans et les tresse avant de se coucher.

Inna achète du shampoing et des masques capillaires au litre et réapprovisionne son stock tous les quatre mois pour un coût de 117$ à chaque fois.

Selon The Mirror, Inna utilise des masques capillaires, des revitalisants, des shampooings, des ampoules de restauration capillaire, des huiles naturelles et essentielles, de l’encre henné incolore, des vaporisateurs démêlants et de la protection thermique pour que ses cheveux restent en parfait état.

Inna a beaucoup de bons conseils pour les personnes qui cherchent à avoir des cheveux sains, mais nous sensibilise également à l'entretien.

«Lavez vos brosses à cheveux chaque semaine et faites- vous un massage capillaire tous les jours pendant 15 à 20 minutes», explique Inna. «Faites vos recherches et choisissez des produits en fonction de votre type de cheveu.»

En grandissant, Inna a appris à reconnaître qu'avoir les cheveux longs était unique. Elle a donc décidé de faire pousser ses cheveux aussi longtemps qu'elle le pouvait.

Inna a deux enfants, Igor (cinq ans) et Angelina (trois ans). Sa fille suit ses traces, car à seulement trois ans, elle a deux pieds de cheveux épais et sains.