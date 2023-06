EN VIDÉO | Violent épisode de grêle: les orages frappent fort à Mirabel

Après la chaleur, plusieurs secteurs de la province font l’objet d’avertissements de veilles ou alertes d’orages violents. La ville de Mirabel, dans les Laurentides, a connu un important épisode de grêle et de forte pluie.

À 15 h 12, Environnement et Changement climatique Canada avait émis des alertes d’orages violents pour les secteurs de Saint-Eustache et Vaudreuil. Une partie de Mirabel et des Basses-Laurentides étaient également concernées.

«Les météorologues d’Environnement Canada surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d’une pièce de cinq cents et de la pluie forte», indique l’agence sur son site Internet.

Une internaute a fait parvenir à TVA Nouvelles des images d’un violent épisode de grêle survenu à Mirabel, dans le secteur de Saint-Augustin. Le bruit provoqué par la grêle est saisissant.

Le passage de l’orage a fait chuter la température de près de 10 degrés à l’aéroport international de Montréal-Mirabel.

À 15 h, la température affichée était de 21,6 degrés Celsius comparativement à 30 degrés Celsius une heure plus tôt.

Courtoisie

Temps instable

Les citoyens des régions de l’Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Montréal, Montérégie, Laval, Mauricie et Centre-du-Québec sont d'ailleurs sous le coup d’avertissements de veilles d’orages violents.

«Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte cet après-midi et tôt ce soir», précise Environnement Canada.

Du temps plus clément est prévu dans les prochains jours. Voyez les explications de notre présentatrice météo dans la vidéo ci-dessous.