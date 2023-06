Le médecin en chef des États-Unis Vivek Murthy a affirmé récemment que les réseaux sociaux pouvaient avoir des «effets extrêmement nocifs» sur la santé mentale des jeunes, un constat que partage le conférencier et fondateur de la fondation CIEL, Alexandre Champagne.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», le conférencier assure que les effets réels de l’omniprésence des réseaux sociaux dans la vie des enfants ne se feront pas sentir de sitôt.

«C’est dans dix ans qu’on va mesurer l’impact réel de ce que les enfants ont vécu avec les médias sociaux», a-t-il exprimé.

Alors que les décideurs publics peinent à encadrer les activités des géants du Web, Alexandre Champagne s’inquiète d’une impasse dans le dossier.

«On sent que la classe politique va noter qu’il y a un danger, mais on n’a pas de mesures, alors on ne sait pas où agir», dit le conférencier.

Devant l’ampleur du phénomène, comment les parents peuvent encadrer l’usage des réseaux sociaux? M. Champagne offre une piste de solution.

«J’ai comme l’impression qu’on a une génération que les parents essaient d’être les amis de leurs enfants [...] ce qui va manquer à l’enfant, c’est une connexion réelle avec le monde réel [...] Tant mieux si YouTube, Snapchat ou TikTok est une porte d’entrée pour ça. [Il faut] s’intéresser à ce que l’enfant va faire», a-t-il affirmé.

AFP

Selon lui, les parents doivent mener le combat pour renverser la tendance.

«Le temps que les adolescents passent en face à face diminue, donc la capacité à créer des connexions réelles dans le vrai monde est diminuée», se désole M. Champagne, tout en précisant que les jeunes filles sont plus touchées par la dépendance aux réseaux sociaux que les jeunes garçons.

