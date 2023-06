Feux de forêt: Québec demande l'aide des Forces armées canadiennes

Le gouvernement du Québec demande l'aide des Forces armées canadiennes pour lutter contre les feux de forêt qui font rage dans la province.

Je viens de communiquer avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir de l’aide des forces armées canadiennes pour la situation des feux de forêt. On a une très belle collaboration et on fait tout en notre pouvoir pour aider les gens de la Côte-Nord. — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) June 2, 2023

En plus de rapatrier l’ensemble de ses effectifs, le gouvernement a l’appui des forces armées, et il a demandé de l’aide à l’étranger. «On a fait appel à des pays alliés avec qui on a des ententes, notamment les États-Unis, le Mexique, le Portugal. On attend des retours de leur part», a affirmé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

De son côté, le gouvernement fédéral assure que le Québec a un système «robuste» pour lutter contre les feux de forêt, mais se dit prêt à aider si la situation dérape, quitte à demander de l’aide à l’étranger.

«C’est toujours en mode provisoire à ce stade-ci», a déclaré le ministre de la Protection civile, Bill Blair, vendredi.

«Nous n’avons pas une situation qui excède les capacités du Québec à répondre, mais nous anticipons. Nous devons être prêts au cas où ça devient grave».

Le ministre Blair a par ailleurs indiqué en fin d'après-midi qu'il était en contact avec le ministre François Bonnardel.

Je suis en contact avec le ministre @fbonnardelCAQ au sujet de la situation des incendies de forêt au Québec. Nous avons reçu la demande d'aide fédérale et nous travaillons à identifier les ressources fédérales appropriées. — Bill Blair (@BillBlair) June 2, 2023

« Nous avons reçu la demande d'aide fédérale et nous travaillons à identifier les ressources fédérales appropriées.»