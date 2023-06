Kevin Costner hypothèque une propriété pour financer son film

Kevin Costner a hypothéqué une propriété de 10 acres (plus de 4 hectares) au bord de l'océan en Californie pour financer son ambitieux nouveau projet cinématographique.

Lors d'une récente interview avec Deadline, le comédien a avoué avoir hypothéqué un terrain attenant à sa maison de Carpinteria « sans réfléchir » pour financer son film western en quatre parties, Horizon. « J'ai hypothéqué 10 acres sur l'eau à Santa Barbara où j'allais construire ma dernière maison, a révélé l'acteur de Yellowstone. Mais je l'ai fait sans réfléchir. Mon comptable en a fait une sacrée crise de nerfs. Mais c'est ma vie, et je crois en l'idée et en l'histoire. »

Kevin Costner essaie de faire exister la série de films en quatre parties depuis plus de trente ans. La vedette aurait personnellement réuni jusqu'à 50 millions de dollars du budget de 100 millions de dollars de Horizon. Un pari risqué qu’il ne referait pas ! « Je vais vous dire. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne mettrai plus jamais mon putain d'argent dans un autre film après ces quatre-là », s'est-il exclamé face à un journaliste de Variety.

La vedette de Danse avec les loups (68 ans) posséderait une fortune en valeur nette d'environ 250 millions de dollars et percevrait 1,5 million de dollars par épisode de sa série Yellowstone, ce qui ferait de lui l'acteur le mieux payé de la télévision.

Actuellement en production, Horizon serait la première réalisation de Kevin Costner en vingt ans. Le film a été conçu pour documenter la colonisation de l'Ouest américain dans le cadre de l'expansion avant et après la guerre de Sécession.

Kevin Costner y jouera aux côtés de Michael Rooker, Sienna Miller, Giovanni Ribisi, Luke Wilson, Danny Huston et Sam Worthington.