Médaillée d’or, malgré un cancer

Une dame de 72 ans de Sainte-Catherine-de-Hatley a remporté neuf médailles en nage artistique et en natation, dont trois d’or, lors des derniers championnats canadiens, à Calgary, en mai dernier.

Lina Courtois a réussi cet exploit, alors qu’elle est atteinte d’un cancer du sein.

La septuagénaire, qui s’est rendue dans l’Ouest canadien entre deux traitements de chimiothérapie, a été sacrée championne canadienne de nage artistique, lors de cette occasion.

«J’étais très nerveuse la première fois. Je me disais : qu’est-ce que je fais là. [...] Je revenais le lundi soir. J’avais ma chimiothérapie le mardi matin. On retournait à Calgary par la suite. J’ai fait deux voyages à Calgary pour que j’aille ma chimio », a-t-elle expliqué.

Lina Courtois a été entraîneuse de nage synchronisée il y a cinquante ans. Pourtant, la dame n’a jamais compétitionné comme athlète. En septembre dernier, elle s’est lancé le défi de le faire, et a débuté son entraînement auprès du Club des Améthystes de Sherbrooke. Quelques semaines plus tard, Lina Courtois a reçu un diagnostic de cancer du sein.

«Le diagnostic m’a frappé, a-t-elle avoué. Je me suis dit: sois tu pleures et tu meures, ou bien tu réagis. J’ai déjà été sauveteuse, et donc on réagit.»

Avec son entraîneuse Candrine Lemire, Lina Courtois a adapté sa préparation physique, et a diminué ses entraînements. Celle qui a toujours été très athlétique s’entraînait, malgré tout, près de 30 minutes par jour, tout en faisant entre cinq et six kilomètres de nage par semaine.

«Malgré son parcours et son cancer, et même avec ses chimiothérapies, elle arrive à l’entraînement tout en étant souriante. Elle travaille fort », a dit avec un sourire Candrine Lemire, qui entraîne Lina Courtois depuis quelques mois.

Cette première compétition motive encore plus Lina Courtois à poursuivre sur sa lancée, elle qui continuera à s'entraîner la saison prochaine. Son nouvel objectif : les championnats mondiaux au Qatar, en 2024.