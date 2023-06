Météo au Québec: Encore quelques journées de beau temps ce week-end

Après plusieurs journées chaudes, la fin de semaine s’annonce encore ensoleillée au Québec, selon Environnement Canada.

L’alternance de soleil et de nuages pour la journée de vendredi cessera en soirée pour laisser toute la place au soleil pour le week-end.

La température s’annonce toutefois un peu plus fraiche, alors que des températures de 22 degrés sont prévues pour les journées de samedi et dimanche à Montréal. La nuit, la température prévue pour ces deux journées est respectivement de 10 et 12 degrés.

À Québec, les journées devraient être un peu plus fraiches, mais tout de même être ensoleillées. Des températures de 18 et 19 degrés sont attendues pour les journées de samedi et dimanche.

Les nuages seront toutefois de retour par la suite. Environnement Canada prévoit 60% de possibilité d’averses pour les journées de mardi et mercredi.

Rappelons qu’une température record de 34,8 degrés a été enregistrée, jeudi, à Montréal, selon l’agence fédérale. Il s’agit du 1er juin le plus chaud depuis 1892, où un record de 31,7 degrés avait été enregistré.