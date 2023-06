De nombreux vols d’Air Canada qui devaient partir de l’aéroport Montréal-Trudeau ont été retardés en raison d'une panne informatique qui touche l'ensemble du réseau au pays.

La situation est maintenant pratiquement rentrée dans l’ordre, mais les dommages sont faits. Plusieurs voyageurs ont dû attendre près de 24h à l’aéroport.

«C’est un voyage de seulement 5 jours donc on perd déjà une journée», explique Marc-André Vandecasteele qui avait réservé un vol pour la Guadeloupe. «Il y a également des frais associés à ça, on a des frais de Airbnb qui ne sont pas remboursables, des frais de location de voiture.»

Écoutez l'entrevue avec Jacob Charbonneau, président-directeur général et cofondateur de Vol en retard à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Malgré le fait que la solution semblait se résorber vendredi, un expert suggère qu’on risque de voir le problème se répéter dans les prochains mois.

«On ressent toujours l’impact de la pandémie dans le secteur aérien et dans le monde touristique et ça crée un effet domino», explique Jacob Charbonneau, PDG de volenretard.com. «Depuis l’été passé, on doit s’habituer à cette situation parce qu’il y a des problèmes de main-d’œuvre dans l’ensemble de l’industrie, donc on s’attend à ce qu’il y ait des répercussions pour les prochaines années.»

Air Canada a fait savoir par courriel que la panne touche le système d’envoi de données des passagers, du poids, et du centrage, aux appareils. Sans ces données très importantes pour les pilotes, il est actuellement impossible de procéder au décollage des différents appareils.

«Air Canada a stabilisé son système Communicator, qui fonctionne maintenant normalement», a déclaré Air Canada dans un communiqué. «Étant donné les répercussions des problèmes de TI de jeudi sur notre horaire, il se pourrait que certains vols soient retardés.»