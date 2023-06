Quelles plantes nécessitent moins d'eau? Vous pourriez être surpris

Le jardinage n’est pas une activité de tout repos pour les gens qui ont le pouce vert, par les temps qui courent. Non seulement la vague de chaleur assèche-t-elle les terrains, plusieurs villes imposent des interdictions d’arrosage.

Quelles sont les alternatives et solutions qui s’offrent aux régions où les précipitations se font attendre? D’abord, il faut rayer une première végétation de sa liste : le gazon.

Selon l’horticulteur Albert Mondor, laisser sa pelouse jaunir ne comporte aucun risque irréversible, car il entrera tout simplement dans une phase de dormance jusqu’à ce que les averses lui redonnent son étendue verte.

«Le gazon n’a pas nécessairement besoin d’eau durant l’été. C’est un mythe de penser qu’on doit arroser abondamment, a-t-il analysé à LCN, vendredi. En fait, si on n’arrose pas le gazon, il va très bien se débrouiller. S’il manque vraiment d’eau pendant une longue période, il va jaunir durant l’été et il va renaître un peu plus tard quand les précipitations seront plus abondantes.»

Contrairement à l’herbe, certaines plantes et fleurs ne peuvent se passer d’eau pendant de longues périodes. En revanche, la plupart ne nécessitent seulement qu’un minimum d’arrosage, ce que bon nombre de jardiniers ignorent.

«Il faut vous dire que la plupart des amateurs arrosent beaucoup trop leur jardin, laisse entendre Albert Mondor. On arrose presque tous les jours et dans la plupart des jardins, c’est beaucoup trop. Un à deux arrosages par semaine suffisent pour la plupart des plantes.

«Pour le potager, évidemment, on doit arroser plus fréquemment. Peut-être aux deux ou trois jours, particulièrement les tomates.»

Dinendra Haria/WENN

Une fois par semaine

Albert Mondor conseille de limiter ou diminuer l’arrosage des plantes ornementales. Une fois par semaine, c’est suffisant.

«Ce qu’on peut faire aussi, c’est modifier nos pratiques quant à la plantation et se tourner vers des plantes moins exigeantes en eau. Pour des boites à fleurs, plutôt que de planter des pétunias, qui exigent beaucoup d’eau, on peut se tourner vers des plantes succulentes ou des cactus.»

Les plantes succulentes ont d’épais feuillages qui résistent bien à la sécheresse et peuvent remplacer la plupart des annuelles. Elles n’ont pas besoin d’être arrosées toutes les semaines.

«On peut les laisser sans eau pendant des semaines! Deux, trois ou quatre parfois!»

Pour les endroits où l’arrosage doit être exécuté rigoureusement, avec un arrosoir basculant, Albert Mondor indique que la durée ne devrait pas excéder 15 à 20minutes, selon l’étendue.

Enfin, pour les amateurs de tomates, les plants absorbent de 5 à 8 litres d’eau avec un arrosoir à la main en période de croissance.

«Arrosez beaucoup à la fois, donnez beaucoup d’eau, mais arrosez moins souvent. On peut même, avec les plants en pot, se permettre d’arroser un premier coup et attendre que l’eau sorte par les trous de drainage, puis revenir quelques minutes plus tard», conclut-il.