Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson: un sexagénaire est porté disparu

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver un sexagénaire qui manque à l’appel.

Marc Laurin a été vu pour la dernière fois au début du mois de mai dans le secteur de son domicile, rue des Pins, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides. Il mesure 1,85 m (6 pieds) et pèse 110 kg (242 livres). L’homme a les yeux bleus.

Selon un communiqué de la SQ, Marc Laurin présente quelques caractéristiques qui permettent de le distinguer, puisque son sourcil gauche est plus élevé que le droit et qu’il a une barbe blanche longue de 15 à 20 cm (six à huit pouces).

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui apercevrait Marc Laurin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Marc Laurin peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.