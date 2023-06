Saison estivale : Découvrez de nouveaux vols internationaux sans escale

Avec la saison estivale qui approche à très grands pas, les voyageurs auront accès à de nouvelles destinations européennes sans escale à partir de Montréal.

Grâce à Air Canada, les Québécois pourront ainsi aller à Toulouse, en France, et à Copenhague, au Danemark, sans devoir passer par un autre aéroport.

La desserte sans escale toute l'année de Toulouse est d’ailleurs la quatrième destination proposée par le transporteur aérien dans l’Hexagone.

«Il s'agit du seul service assuré toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France, reliant deux centres aéronautiques mondiaux et deux villes francophones dynamiques», a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

«[...] Non seulement nous relions deux centres d'affaires importants de l'industrie aéronautique internationale, mais nous établissons aussi un autre lien pratique avec la France, ce qui nous permet d'offrir aux voyageurs transitant par Toulouse un vaste éventail de destinations via notre plaque tournante de Montréal», a dit le vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada, Mark Galardo.

Pour ce qui est de la liaison vers Copenhague, elle sera saisonnière dans la métropole. Cependant, elle sera disponible toute l’année pour les voyageurs qui partiront de Toronto.

«Via Copenhague, [...] nos clients auront plus facilement accès à toute la Scandinavie, a ajouté Mark Galardo. Ces deux liaisons attrayantes sont un signe supplémentaire de notre engagement à faire de Montréal une plaque tournante importante dans la croissance du réseau mondial d'Air Canada.»