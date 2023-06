Un crocodile lui mord la tête, mais il s’en sort vivant

Un Australien a survécu à une attaque de crocodile survenue pendant qu’il faisait de la plongée sous-marine avec sa femme et un groupe d’amis.

Marcus McGowan raconte dans un communiqué de l’État de Queensland en Australie s’être fait attaquer par-derrière par l’animal qu’il aurait d’abord confondu avec un requin.

«Il avait sa mâchoire autour de ma tête, raconte-t-il. J’ai été en mesure d’ouvrir sa bouche tout juste assez pour sortir ma tête.»

Ce faisant, il a subi des blessures à sa main droite ainsi que des lacérations au crâne.

Le crocodile a ensuite tenté de l’attaquer une seconde fois après laquelle l’homme aurait été en mesure de regagner le bateau qui l’accompagnait.

À son arrivée en terre ferme, il a été amené à l’hôpital par hélicoptère et a pu être soigné sans qu’il n'y ait de complication.

«J’étais simplement au mauvais endroit au mauvais moment, dit-il. Je suis reconnaissant que ce soit arrivé à moi et non aux enfants et aux femmes de notre groupe.»

Aujourd’hui, M. McGowan se porte bien et s’affaire à soigner ses plaies présentes sur sa tête et sa main.

Il s’agit de la deuxième attaque de crocodile répertoriée dans cette région de l’Australie cette année.