Un ex-détenu raconte le traitement réservé aux criminels en prison et obtient un succès phénoménal sur TikTok

Un ex-détenu américain cumule des millions de visionnements sur TikTok en raison de ses chroniques régulières sur son expérience carcérale, vidéos dans lesquelles il raconte la réalité, mais surtout, la dureté des centres de détention, en Floride.

L’homme qui soutient avoir été détenu pendant plusieurs années porte le pseudonyme «Vicking» sur TikTok où il est suivi par plus de 575 000 personnes.

Il affirme avoir passé trois ans en détention juvénile et six ans en prison pour adulte pour cambriolage, voies de fait graves avec une arme mortelle et possession d'une substance contrôlée sans ordonnance, rapporte le MailOnline.

L’individu qui s’est sorti du milieu de la criminalité a démarré son entreprise de santé et a même commercialisé sa propre vitamine, il est devenu une personnalité relativement connue sur les réseaux sociaux.

Il ne cache pas son passé et a récemment raconté la vie qu’il a eue derrière les barreaux dans toute une série de vidéos.

Dans l’une de ses vidéos, qui a obtenu 19,5 millions de visionnements, il raconte ce qui arrive aux tireurs de masse d’écoles.

Capture d’écran tirée de @vikingmindset11 sur TikTok

«Ils n’avaient aucun remords, ils pensent qu’ils sont de vrais gangsters, jusqu’à ce qu’ils en rencontrent de vrais», explique «Viking».

Un de ces tireurs a été violé à répétition, et était devenu homosexuel derrière les barreaux, même s’il ne l’était pas en entrant en prison.

Il assure que ce ne sont pas seulement les criminels qui infligent des sévices, mais les agents correctionnels également.

«Les agents carcéraux crachaient dans sa nourriture, l’empoisonnaient. En prison, si tu as tué un enfant [ou une femme], tu es considéré comme le mal incarné. [...] Même s’il avait adopté le mode de vie de prisonnier, il était torturé au-delà de ce qu’on peut imaginer et devait payer pour se faire protéger», explique-t-il.

«Si vous touchez à un enfant ou une femme, c'est fini.»

«Assassinats derrière les murs»

Il rapporte même avoir vu des agents carcéraux «tuer» certains des pires criminels pendant son séjour en prison.

«Regardez comment les policiers traitent les gens quand ils sont devant une caméra. Imaginez maintenant ce qu'un agent correctionnel ferait à quelqu'un qui blesse ou tue des enfants sans être filmé», a-t-il poursuivi.

Selon ses dires, les agents les plus sadiques «assassinent» des détenus régulièrement en prison aux États-Unis.

«J'ai vu des détenus poignarder d'autres détenus, j'ai vu des agents jeter des détenus en haut des étages, ou les gazer dans les douches.»

«Les gardes vous mettent en cellule avec votre pire ennemi pendant 15 minutes et font des paris pour voir qui va l’emporter, donne-t-il comme autre exemple. Ils vous mettent sous la douche avec de l'eau bouillante sur le dos et du gaz poivré jusqu'à ce que vous tombiez au sol. Ils vous affament. L'été, quand il fait 38 degrés, ils mettent les calorifères en marche dans votre cellule. Et s'ils voient que vous avez ouvert votre fenêtre, ils entrent, vous gazent et vous battent à mort. C'est horrible», affirme-t-il.

Si les prisonniers qui ont commis les crimes les plus graves sont souvent ceux qui sont les plus maltraités, tous les détenus ont la vie difficile, du moins aux États-Unis.

L’ex-détenu rappelle dans plusieurs de ses vidéos qu’il veut parler de la vie derrière les murs pour convaincre les jeunes de rester loin de la vie criminelle, qui n’amène rien de bon.