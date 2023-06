Une autre victoire pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont remporté leur deuxième match préparatoire par la marque de 25 à 22 face aux Tiger-Cats de Hamilton, vendredi au Stade Percival-Molson.

Les hôtes ont profité d’un revirement avec un peu plus d’une minute à faire pour reprendre possession du ballon et étouffer une remontée potentielle des «Ti-Cats».

Le premier match du quart-arrière Cody Fajardo dans l’uniforme des «Als» s’est déroulé rondement. Il a donné le ton à la rencontre, au premier quart, en repérant Kaion Julien-Grant dans la zone des buts.

Fajardo a laissé sa place à Caleb Evans au deuxième quart et ce pari a rapporté à l’entraîneur-chef Jason Maas. Celui qui devrait occuper le poste de quart numéro 2 a lancé une superbe passe de 34 verges à Quartney Davis avant la fin de la première demie. Quelques instants plus tard, le porteur de ballon Walter Fletcher obtenait un majeur grâce à une course de trois verges.

Le botteur Jose Maltos a connu un autre bon match, réussissant deux placements. David Côté a aussi ajouté trois points au tableau.

Du côté des Tiger-Cats, l’ancien pivot des Moineaux Matthew Shiltz a brillé. Il a réussi deux passes de touché dans une cause perdante.

Le premier match de la saison régulière est prévu le 10 juin. Le Rouge et Noir d’Ottawa sera en visite au Stade Percival-Molson.