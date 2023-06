Une «piquerie» de luxe dérange toujours autant le quartier

Une maison de chambre qui a été pourtant été rénovée et sécurisée au cours des dernières années a toujours des allures de piquerie à ciel ouvert, ce que dénoncent les citoyens du secteur dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

L’édifice situé sur la rue Sainte-Catherine Est près de Chambly est bien connu. L’endroit servait autrefois de «crackhouse» aux consommateurs de drogues dures.

capture d'écran | TVA Nouvelles

La Ville de Montréal a participé aux rénovations du bâtiment il y a deux ans en investissant 3,3 M$. La résidence comprend 14 chambres convenables et sécuritaires, mais selon les voisins ce ne l’est pas.

Ceux-ci craignent pour la sécurité des locateurs.

Des proxénètes et trafiquants de drogue seraient vus régulièrement à l’intérieur et les policiers interviendraient souvent à cet endroit.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Des drogues dures seraient consommées à l’extérieur, devant l’édifice situé en face d’un parc.

«Je suis tannée des avoirs! Avant mon chum s’endormait dans le salon en avant et il les entendait en bas, ce n’est pas drôle», a commenté une citoyenne du quartier.

Une autre voisine a commenté en expliquant que le prix des loyers n’a pas cessé d’augmenter depuis la pandémie, et de plus en plus de gens se trouvaient dans une situation précaire. «Voici le résultat», a-t-elle laissé tomber.

Les gens qui habitent la maison de chambre ont préféré ne pas commenter à la caméra.