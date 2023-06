Fête de la pêche: la prévention est de mise en raison des feux de forêt

Alors que la fête de la pêche bat son plein cette fin de semaine partout à travers la province, la prévention est de mise dans le contexte des feux de forêt qui font rage dans plusieurs régions du Québec.

Il est toujours interdit de s’aventurer en forêt dans sept régions du Québec et d’allumer des feux à ciel ouvert à l’échelle de la province.

«C’est certain que moi à titre de pêcheur je vais faire attention, indique le président de Promotion pêche, Rémi Aubin. Je ne vais pas trop m’éloigner loin en forêt parce qu’on a toujours une crainte que lorsqu’un feu est déclenché, on puisse rester prisonnier. Donc à ce moment-là c’est de se garder à des endroits où on peut sortir rapidement».

Il pourrait être tentant d’allumer un feu après une journée en bateau, mais M. Aubin insiste: ce n’est pas le moment.

«On utilise beaucoup les pêcheurs le feu comme outil après la pêche comme activité donc c’est sûr que ça comporte toujours des risques donc on fait de la prévention et qu’on dit aux gens de ne pas faire de feu, on évite un peu les endroits à risque à ce moment-là et on attend qu’il arrive une première pluie», dit-il.

