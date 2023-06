Feux de forêt: des nouvelles encourageantes à Sept-Îles

Les deux importants feux de forêt qui font rage au nord de Sept-Îles n’ont pas progressé vers les zones urbaines, samedi, mais sont toujours considérés comme hors de contrôle.

Les avis d’évacuation demeurent en vigueur pour plus de 6000 résidents, mais aucune autre évacuation n’est prévue pour la journée de samedi.

«Les nouvelles que nous avons eu concernant l’évolution du feu ce matin sont rassurantes, indique le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré. Nous demandons à la population, aux résidents de ce secteur en préalerte au nord de la rue Comeau, de demeurer vigilant et de demeurer quand même prêt à toutes éventualités.»

L’arrosage de l’incendie au moyen d’avions-citernes et d’hélicoptères se poursuit alors que des infrastructures seront mises en place pour accueillir les nombreux travailleurs forestiers qui iront sur le terrain.

Environ 200 militaires sont attendus dans la région pour prêter main-forte aux autorités, dont la moitié devraient arriver dimanche.

«On agit en prévention à tous les niveaux, assure de son côté la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain. Ce ne sont pas des moments faciles, c’est éprouvant pour bien des gens, mais on a une bonne collaboration de part et d’autre et nous avons les choses en main.»

Même si la fumée causée par les incendies n’est pas pour l’instant incommodante pour les résidents de la ville, le ministère l’Environnement a fait déplacer une unité mobile pour mesure la qualité de l’air.

Deux avions-ambulances du gouvernement du Québec sont également mobilisés pour les évacuations médicales d’urgence.

Du renfort pour les pompiers

Du personnel en provenance de Québec, de Lévis et de Saguenay est arrivé sur place pour prêter main-forte aux pompiers de la municipalité.

«Les pronostics nous disent que le feu peut s’approcher de la ville, donc on a besoin d’aide si on a des bâtiments à protéger et des feux à combattre, partage le directeur du Service d’incendie de Sept-Îles, Joël Sauvé. On en avait besoin.»

Des policiers de la Sûreté du Québec sont également sur place pour surveiller les biens qu’ont laissés les résidents qui ont dû être évacués.

