Lotto Max : une cagnotte de 86 M $ en jeu, à qui la chance?

Le prochain tirage du Lotto Max pourrait faire plusieurs chanceux avec une cagnotte s’élevant à environ 86 millions $.

Avec un gros lot de 70 millions $ et 16 Maxmillions en jeu, les Québécois ont davantage de chances de devenir millionnaires.

«Rappelons qu'en juin 2022, il y a presque exactement un an, le gros lot de 70 millions de dollars du Lotto Max était remporté au Québec pour une troisième fois. Il s'agit du plus gros montant jamais remis par Loto-Québec», a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Le tirage pour la loterie pancanadienne aura lieu mardi prochain. Il est donc possible de se procurer un billet jusqu’à 22h30 le jour du tirage.