Météo changeante: des agriculteurs craignent pour leurs récoltes

En plus d’avoir provoqué des feux ayant ravagé des milliers d’hectares de forêt, le temps chaud et sec pourrait porter le coup de grâce aux récoltes de nombreux agriculteurs.

Les agriculteurs doivent ainsi rivaliser d’ingéniosité pour maximiser leur chance de récolte, y allant chacun de stratégies propres.

«C’est une année assez rock’n’roll je dirais», a commenté le producteur agricole Sylvain Guinois, alors qu’épisode de gèle, de canicule et de grands vents se succèdent.

Pour cet agriculteur, le mot d’ordre est simple : les plants nécessitent une surveillance constante.

«On dort, mais on se réveille assez souvent pour regarder : la météo à 3h du matin, c’est rendu combien», détaille-t-il.

Michel Dubuc, producteur agricole dans la région de Saint-Isidore, a quant à lui décidé de retarder la période de semence afin de protéger ses plants des changements trop brusques de température.

«Au lieu de transplanter dans les dates prévues, bien, on a retardé dans les serres et les plants qui étaient sortis à l'extérieur, on les a rentrés à l'intérieur pour éviter qu'ils se fassent geler et éviter de risquer tout ça», a-t-il relaté.

Même si ces diverses adaptations peuvent porter leurs fruits, les agriculteurs sont nombreux à devoir investir afin de s’adapter au réchauffement climatique et ainsi assurer la pérennité de leurs activités.

Ça nous force à investir plus au niveau de l'irrigation, des bassins d'eau, des puits, des tuyaux d'irrigation, bien sûr de la main d'œuvre pour installer tout ça. Dans notre cas, ça peut représenter facilement 300 000 à 400 000 $», explique M. Dubuc.