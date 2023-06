Observation d’OVNIS: Déstigmatiser le phénomène pour mieux l’analyser

Des experts de la NASA se sont réunis, jeudi, pour débattre publiquement pour la première fois de l’observation d’objets volants non identifiés (OVNI) et ont plaidé pour la cueillette de davantage de données concernant ces événements ainsi que pour une déstigmatisation de ce phénomène.

Cette rencontre est survenue dans un contexte où des objets non identifiés ont fait les manchettes ces derniers mois, en particulier les «ballons-espions».

«L’an dernier, le département de la défense a mis de l’avant une organisation pour enquêter sur le phénomène des ovnis, explique le spécialiste en paranormal, Christian Page. La NASA s’est dit que comme elle a une expertise dans le domaine de l’aérospatial, elle va venir seconder ses collègues du département de la défense.»

La NASA a donc révélé avoir étudié plus de 800 phénomènes dont seulement entre 2 et 5% demeurent non expliqués.

Ce serait cependant en raison d’une quantité trop peu élevée de données recueillies par les appareils du département de la défense.

«On a éclipsé assez rapidement l’hypothèse extraterrestre, affirme l’expert. Il faut que les systèmes soient mieux conçus pour mieux détecter ces phénomènes et permettre peut-être éventuellement leur explication.»

La stigmatisation des OVNIS nuirait aussi à l’analyse de ces phénomènes.

«Les pilotes, qu’ils soient civils ou militaires, hésitent à témoigner lorsqu’il s’agit d’observations mystérieuses, continue-t-il. D’un autre côté on a une communauté scientifique qui est un peu réfractaire à ce type d’étude.»

Une meilleure compréhension du modèle scientifique par la population pourrait également aider à l’analyse de ces phénomènes.

Divulgation

Advenant la découverte d’OVNI par la NASA, on ne sait toujours pas si l’information serait divulguée ou non et dans quels délais.

Pour M. Page, il s’agit d’un débat politique.

«Si demain matin on découvrait qu’il existe non pas seulement de la vie, mais une civilisation extraterrestre, et que cette civilisation extraterrestre a les moyens de nous rendre visite, et qui sait, qu’elle nous rend peut-être visite, là c’est une grande question politique ,dit-il. Devrait-on ou non en informer la population, ça reste un grand débat qui n’est pas encore fermé.»

Un rapport plus substantiel doit être publié cet été par la NASA afin de définir ce qui doit être fait pour améliorer l’analyse de ces phénomènes.

