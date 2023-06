16 000 personnes prennent part au Tour de l’île

La 38e édition du Tour de l’île qui se déroule dimanche a attiré pas moins de 16 000 personnes, en plus de 1000 autres qui ont pris part à une édition allongée du parcours.

Les cyclistes se sont lancés en matinée sur un parcours de 47 kilomètres qui traverse sept arrondissements de la métropole.

Le tracé du Tour découverte, qui est plus de deux fois plus long et qui traverse d’autres municipalités du Grand Montréal, une nouveauté cette année, a également attiré 1000 personnes.

Selon le PDG de Vélo Québec, Jean-François Rheault, cet événement qui fait partie du festival Go vélo permet à plusieurs de se familiariser avec le vélo et avec son utilisation en ville.

«Pour plusieurs personnes le festival Go Vélo ça va être la première fois où ils vont rouler en ville et où ils vont rouler une longue distance, dit-il. Les gens vont se rendre compte que c’est facile de rouler à vélo. On peut rouler de grandes distances et la ville est peut-être un peu moins intimidante qu’ils peuvent le penser.»

Les personnes rencontrées par TVA Nouvelles au départ de l’épreuve étaient enchantées d’y participer.

«C’est l’ambiance populaire, affirme un cycliste. Redécouvrir Montréal avec les rues vides sans voitures, ça fait du bien.»

«Tout le monde s’encourage donc c’est vraiment le fun», partage une autre cycliste.

Un nombre record de 19 000 avaient aussi pris part au Tour la nuit qui s’est déroulé vendredi soir.

