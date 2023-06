Bang supersonique à Washington, deux avions de chasse rejoignaient un appareil avant son écrasement

Un bang supersonique a retenti dimanche à Washington quand deux avions de chasse cherchaient à intercepter un appareil qui ne répondait plus avant qu'il ne s'écrase dans l'État américain de Virginie, ont fait part à l'AFP des responsables.

Des habitants de la capitale fédérale des États-Unis et de sa banlieue ont rapporté avoir entendu un bruit tonitruant qui a fait trembler fenêtres et murs à des kilomètres à la ronde et suscité nombre de questionnements sur les réseaux sociaux.

Les deux chasseurs ont décollé de la base d'Andrews, dans le Maryland, a relaté un responsable du Pentagone à l'AFP, pour rejoindre un appareil décrit par l'aviation civile américaine (FAA) comme un aéronef léger Cessna Citation qui s'est ensuite écrasé dans une zone montagneuse du sud-ouest de l'État de Virginie.

L'aéronef avait décollé d'Elizabethton, dans le Tennessee (est), pour rejoindre Long Island, dans l'État de New York (nord-est), selon la FAA.

Des sites internet de suivi des vols ont montré que le jet privé avait fait demi-tour après avoir atteint sa destination, faisant cap au sud.

«Le bruit puissant qui a été entendu dans la région métropolitaine de Washington a été causé par un vol autorisé du ministère de la Défense. Ce vol a causé un bang supersonique», a indiqué sur Twitter le Bureau de gestion des urgences de la ville d'Annapolis, située à quelque 50 km à l'est de la capitale fédérale.

L'appareil que les chasseurs tentaient d'intercepter s'est écrasé près de Montebello, en Virginie, à environ 270 km au sud-ouest de Washington, vers 15H30 locales (19H30 GMT), a rapporté la FAA.

Aucune information n'a encore été communiquée au sujet du pilote et des éventuels passagers de l'appareil.

Des informations préliminaires doivent être diffusées sous peu par la FAA et le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.