Devrait-on fermer et interdire les zoos?

Des questions liées à l’éthique et au traitement réservé aux animaux dans les zoos poussent certaines personnes à demander la fermeture de ces établissements.

C’est le cas de la chercheuse en éthique à l’Université de Montréal, Valéry Giroux, qui explique en entrevue à TVA Nouvelles que les zoos «violent plusieurs intérêts fondamentaux» des animaux.

«Les zoos violent leur intérêt à ne pas souffrir, soit à ce que leur bien-être physique et psychologique ne soit pas contrarié, souvent les animaux sont enfermés dans des endroits qui sont 100 fois plus petits que les plus petits territoires qu’ils occuperaient normalement», avance-t-elle.

L’ennui et le manque de stimulation pourraient aussi faire en sorte que les animaux captifs en développement des problèmes comportementaux graves.

«Leurs comportements sociaux par exemple avec leur congénère vont être modifiés, leur comportement alimentaire, leur rythme sexuel, la reproduction va être difficile, soutient la chercheuse. Le stress peut être si profond qu’il conduit même à développer des comportements liés à la stéréotypie, à l’apathie et à l’automutilation.»

«Je pense aussi à un intérêt qu’on a tendance à minimiser, c’est leur intérêt à l’autodétermination, ajoute-t-elle. Les animaux qu’on enferme comme ça, qu’on garde captifs, ce sont des êtres qui ont des désirs qu’ils veulent satisfaire à leur propre manière. Donc quand on décide tout pour eux [...] ils perdent tout sens de contrôle sur leur propre vie et je pense que c’est un problème très sérieux.»

Certains diront cependant que les zoos permettent la protection de certaines espèces en danger d’extinction et peuvent servir d’outil éducatif pour les jeunes, des arguments que réfute Mme Giroux.

«Ces deux objectifs totalement louables ne peuvent pas justifier le maintien des zoos d’abord parce que l’objectif de conservation est difficile et rarement atteint, mais surtout, il peut être satisfait dans un cadre à l’extérieur des zoos où il n’y a pas de violation de leurs intérêts fondamentaux», affirme la chercheuse.

«Ce qu’on leur apprend, en réalité, ça relève plutôt de la désinformation, parce que [les animaux présents dans un zoo] ne se comportent pas comme il le ferait dans leur milieu naturel, ajoute-t-elle. Donc ce qu’on apprend à nos enfants, c’est que c’est correct d’enfermer des animaux contre leur gré à perpétuité, de les utiliser pour notre divertissement. Il y a d’autres moyens d’éduquer à propos des animaux.»

