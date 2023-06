Bonnardel fait le point: le nombre de feux continue d’augmenter

Le Ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a indiqué que le nombre d’incendies de forêt est passé de 138 à 141 dans les dernières heures.

Dimanche, en conférence de presse, le ministre a fait le point sur la situation. Deux régions sont toujours problématiques: la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue. Ce sont 1000 personnes qui seront déployées dans les prochaines heures pour combattre les flammes, dont près de 200 soldats des Forces armées canadiennes qui seront déployés à Sept-Îles. Les effectifs sont concentrés pour combattre 35 feux.

«Du côté de la Côte-Nord, Sept-Îles et de la périphérie, on parle de plus ou moins 4500 personnes qui ont été évacuées pour le moment. En Abitibi, on parle de près de 5500 personnes qui ont été évacuées», a résumé François Bonnardel.

Ce dernier a également tenu à rassurer la population de la Basse-Côte-Nord.

«Ils vont recevoir énormément de denrées dans les prochaines heures, a-t-il ajouté. [...] Ce n’est pas le moment d’aller vider les épiceries. Je le dis très respectueusement. Il y aura en masse d’eau et de denrées pour alimenter la population.»

Pour ce qui est de l’essence, François Bonnardel a également indiqué que le secteur allait recevoir du ravitaillement sous peu.

«On fait tout en notre pouvoir pour rassurer la population et préserver leurs biens et les infrastructures névralgiques», a dit le ministre de la Sécurité publique.

Plus complexe en Abitibi

La météo devrait être favorable à Sept-Îles, puisque de la pluie est prévue mardi.

«Du côté de la Côte-Nord, on attend de la pluie sur une période de deux ou trois jours, ce qui devrait nous aider, a mentionné François Bonnardel. En Abitibi, c’est un peu plus compliqué. La température est belle, mais la température basse nous aide aussi. Les vents sont favorables dans les deux régions.»

Un total de 74 feux sont actifs dans l’ouest du Québec, dont 51 qui sont hors de contrôle. La situation diffère de Sept-Îles où les flammes sont concentrées sur un incendie important.

«La situation est sous haute surveillance en Abitibi, a précisé le ministre. [...] Il n’y a aucune inquiétude d’un feu qui pourrait atteindre Val-d’Or dans les prochaines heures. On contrôle la situation. Notre légère inquiétude, c’est la température. C’est rare qu’on se plaindre du soleil, mais il n’annonce pas de pluie en Abitibi.»