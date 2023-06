Les feux de forêt en chiffres: 35 000 hectares brûlés en moins de 4 jours

La vague de feux de forêt que subit le Québec ces dernières semaines est sans précédent : voici quelques chiffres qui permettent d’en mesurer l’ampleur.

• À lire aussi: Deux feux de forêt sous haute surveillance à Sept-Îles

• À lire aussi: Tout savoir sur les feux de forêt au Québec; résumé du 3 juin 2023

• À lire aussi: L’interdiction d’accès en forêt étendue dans plusieurs régions

Selon les statistiques publiées par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en date du 4 juin en avant-midi, un total de 388 incendies sont survenus cette année, soit près du double de la moyenne à la même date des dix dernières années qui se chiffre à 198 feux.

Depuis le début du mois de juin, soit du 1er au 4 juin à 9h00, ce sont plus de 35 000 hectares qui ont été affectés.

À titre comparatif, entre 2018 et 2022, 91 645 hectares ont été touchés par des incendies.

C’est donc le tiers de la superficie totale touchée des cinq dernières années qui a brûlé en moins de quatre jours.

Ce nombre risque de continuer d’augmenter rapidement, car 99 feux de forêt actifs sont toujours considérés comme étant hors de contrôle.

720 fois plus que la moyenne

D’importants feux de forêt survenus en décembre dernier font en sorte que les statistiques des cinq derniers mois en termes d’hectares touchés sont 720 fois plus importantes que la moyenne des 10 dernières années sur la même période.

Un nombre de 183 292 hectares a été touché en zone intensive depuis décembre, comparativement à seulement 247 en moyenne.

Entre 2013 et 2022, un total de 158 152 hectares ont été affectés au total.

Une superficie plus grande a donc brûlé lors des cinq derniers mois comparativement aux 10 dernières années.

La cause principale des incendies survenus depuis décembre est de loin la foudre, qui est responsable de 101 brasiers en cours et 156 000 hectares affectés.

Non loin derrière, 93 feux ont été causés par des résidents, mais ceux-ci ne concernent que 65 hectares brûlés.

Entre 2013 et 2022, la cause principale des feux de forêt est habituellement les résidents, responsable de 35% des feux, comparativement à 29% pour les activités récréatives et seulement 16% pour la foudre.

Les feux causés par la foudre lors des cinq derniers mois ont d’ailleurs brûlé une superficie deux fois supérieure à ceux ayant la même cause lors des 10 dernières années.