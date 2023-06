L’état d’urgence déclaré à Normétal

La municipalité de Normétal, en Abitibi-Témiscamingue, a atteint le niveau de priorité 1 pour la SOPFEU, dimanche.

L’état d’urgence a d’ailleurs été déclaré et les citoyens doivent évacuer.

«La situation est davantage critique dans ce secteur-là. Comme on le répète : on protège les communautés. Donc, c’est un cas typique de communauté à protéger absolument», a expliqué à LCN le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Stéphane Caron

Aux dernières nouvelles, les flammes s’étaient approchées à 3 kilomètres de Normétal. La SOPFEU craint que la population ne soit plus en sécurité.

«On ne peut rien promettre dans la situation où on est», clame M. Caron.

«On met tout en place pour éviter que la communauté soit touchée, mais en même temps, ce sont des feux de forêt, c’est une force de la nature et le combat n’est pas toujours facile», ajoute-t-il.

Alors que la situation semble moins critique à Lebel-sur-Quévillon et Val-d’Or, la SOPFEU n’entend pas transférer les équipes déployées dans ces deux villes vers Normétal.

«On ne va pas nécessairement déshabiller une région pour en habiller une autre», soutient Stéphane Caron.

La SOPFEU entend plutôt gérer ses avions-citernes et déployer de nouvelles ressources pour combattre le feu de forêt qui menace Normétal.

