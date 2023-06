4 enfants emportés par la marée: le corps d'un père de famille repêché à Portneuf-sur-Mer

Secoué par la tragédie, c’est un deuil difficile qui s’amorce à Portneuf-sur-Mer où un homme et quatre enfants ont péri samedi, surpris par la marée.

«Je peux vous dire qu’hier on avait une municipalité en deuil», a déploré le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean Maurice Tremblay, qui a décidé de mettre le drapeau en berne.

«On est tous sensible par rapport à ce qui se passe... j’ai une boule là, j’au des frissons qui me passent parce que c’est toute la Côte-Nord qui est affectée, je dirais même le Québec à la grandeur... quand c’est des enfants, ça vient encore plus nous chercher», a mentionné avec émotion Henriette Émonde, agente de développement pour la municipalité de Portneuf-sur-Mer.

Un groupe de 11 personnes qui marchaient sur le littoral du fleuve Saint-Laurent ont été surpris par la marée montante.

Six personnes ont pu être secourues, mais quatre enfants de plus de 10 ans ont été retrouvés inanimés. Un homme qui était avec eux manquait alors à l’appel; il a été repêché dimanche.

Âgé de 37 ans, Kevin Girard était le père de deux des enfants emportés par la marrée. Le père et ses deux enfants habitaient aux Escoumins.

Outre la classe politique, ce sont les citoyens de la municipalité eux-mêmes qui sont bouleversés par la tragédie.

«On est tous sous le choc, c’est tout du monde qu’on connait et c’est sûr que c’est triste», a dit un citoyen.

«J’ai pensé à mes petits-enfants. Si quelque chose comme ça leur arrivait, c’est certain que ça serait une grande tristesse», a expliqué un autre.

L’identité des autres victimes devrait être confirmée au courant de la journée de dimanche par la Sécurité du Québec (SQ).