Rob Marshall voulait que l'eau de «La Petite Sirène» soit «photoréaliste»

Rob Marshall tenait à ce que l'eau de La Petite Sirène semble réaliste à l’image, même s’il s’agissait d’images numériques.

Adaptation en prises de vue réelles du dessin animé de Disney de 1989 homonyme, la nouvelle version du conte d’Andersen met en scène Halle Bailey dans le rôle d'Ariel, une princesse sirène qui passe un accord avec la sorcière des mers Ursula (Melissa McCarthy) pour échanger sa voix contre des jambes humaines.

Se penchant sur le processus minutieux de réimagination de la comédie musicale classique, le réalisateur Rob Marshall a fait remarquer que lui et l'équipe chargée des effets visuels ont dû planifier chaque scène sous-marine dans les moindres détails. «Il y a deux mondes différents dans notre histoire: le monde du dessus, qui est le monde très réel, et le monde sous-marin, qui est notre monde magique où les sirènes existent, les crabes chantent et les oiseaux plongeurs comme Scuttle parlent. Le monde sous-marin est entièrement numérique, tandis qu'au-dessus de l'eau, tout est réel et construit à la manière d'un film d'époque classique», a-t-il expliqué dans un communiqué de presse. «Même s'il s'agit d'un monde magique que nous avons créé, notre objectif était qu'il n'ait pas l'air animé de quelque manière que ce soit. Nous voulions réimaginer notre espace sous-marin dans un style photoréaliste pour qu'il prenne vie comme dans un film d'animation. C'était très important pour nous.»

En outre, le concepteur de production John Myhre a passé d'innombrables heures à rechercher et à examiner des images nautiques, des documentaires et des images fixes afin d'obtenir une esthétique parfaite pour chaque décor.

«Nous ne voulions pas que les décors ressemblent à un royaume artificiel ou futuriste, mais qu'ils donnent l'impression de provenir de quelque chose de très réel, poursuit Rob Marshall. Nous voulions essayer de le rendre aussi naturel que possible, de sorte que tout ce qui se trouve sous l'eau vienne de la mer.»

La Petite Sirène est actuellement à l'affiche dans les salles de cinéma.