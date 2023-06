Attention, vous pourriez être complice de recel si vous achetez sur Marketplace

L’une des répercussions de la hausse du coût de la vie est l’augmentation des vols dans les quincailleries.

Le phénomène serait en hausse puisqu’il est de plus en plus facile de revendre des produits volés grâce à des plateformes sur le web, comme Facebook Marketplace.

«Il n’y a aucun encadrement sur ces plateformes», explique Richard Darveau, président et chef de la direction de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.

M. Darveau estime qu’il serait judicieux que les plateformes de revente en ligne exigent qu’un particulier ajoute une photo de la facture du produit qu’ils souhaitent vendre, si celui-ci n’est pas usagé.

«Le consommateur se sentirait plus à l’aise», dit-il. «Le gouvernement a peut-être un petit rôle à jouer pour aider les consommateurs à se réveiller.»

L’expert suggère qu’on ajoute un bandeau au bas du site de revente pour avertir les consommateurs où l’on pourrait lire : «quand vous achetez de la marchandise neuve, si vous n’exigez pas de voir la facture, il se peut que vous soyez complice d’un vol», dit M. Darveau.

D’ailleurs, le site Éducaloi rappelle aux usagers de naviguer sur ces sites avec prudence, puisqu’il est interdit d’avoir en sa possession un objet qui a été obtenu illégalement.

Capture d'écran d'Éducaloi

La facilité de revente encourage le vol à l’étalage

Bien que l’inflation et le coût de la vie augmentent sans cesse, M. Darveau estime que les vrais coupables sont les sites de revente.

«Les pauvres personnes qui n’arrivent pas à boucler leur fin de mois qui ont besoin d’un marteau, on tourne l’œil et on les laisse partir avec le marteau», dit-il. «Maintenant, ce sont des gangs organisés, des gens qui savent que le ratio employé client est déficient.»

Selon l’AQMAT, 68% des employeurs constatent une hausse des vols dans leur magasin et 89% croient que c’est courant.

