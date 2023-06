«C’est vraiment beaucoup d’argent... Ça n’a pas de sens» –Cole Caufield

Cole Caufield savait qu’il deviendrait un jeune homme encore plus riche. Mais cette nouvelle entente de huit ans et 62,8 millions surpasse ses rêves les plus fous.

Voyez le point de presse de Caufield dans la vidéo ci-dessus.

«C’est vraiment beaucoup d’argent, a dit Caufield avec le sourire dans le visage lors d’une visioconférence. Pour vous dire la vérité, ça n’a pas de sens pour moi! Je pouvais rêver à ça comme enfant, mais je ne pouvais pas imaginer un tel chiffre.»

«Quand je place l’argent de côté, je me réjouis surtout à l’idée de rester dans une ville comme Montréal. J’aime tellement jouer pour le Canadien. Avec ce contrat, je sécurise l’avenir financier de ma famille. C’est immense. Je ne peux pas être plus fier. Mes parents et mes amis sont aussi très heureux pour moi.»

«Je considère Montréal comme ma deuxième maison ou ma première, peu importe la façon de le dire, a-t-il continué. Les deux clans avaient le même objectif, nous voulions trouver une entente à long terme.»

Avec ce nouveau pacte, Caufield gagnera en moyenne 7,85 millions par saison jusqu’en 2030-2031.

Kent Hughes et Geoff Molson l’avaient dit plus d’une fois depuis la fin de la dernière saison. Ils avaient bon espoir de conclure un contrat assez rapidement avec leur attaquant étoile. Le Canadien a tenu sa promesse en réglant ce dossier plus de trois mois avant l’ouverture de la prochaine saison.

Un peu moins que Suzuki

Sur le plan stratégique, Hughes a également respecté l’échelle salariale de son équipe en n’offrant pas une entente plus lucrative à Caufield qu’à son capitaine, Nick Suzuki.

Caufield (7,85 millions) touchera un salaire pratiquement identique à celui de Suzuki (7,875 millions). Il y a seulement 25 000$ qui séparent les deux grands complices. Dans le monde du hockey, c’est minuscule comme différence. C’est pratiquement le prix d’une tournée de bières lors d’un match au Centre Bell.

Suzuki avait paraphé une prolongation de contrat de huit ans et 63 M$ le 12 octobre 2021. Cette entente se terminera en 2029-2030. À cette époque, Marc Bergevin occupait toujours le siège du directeur général.

Il n’y aura aucune jalousie entre le capitaine et le numéro 22.

«Je comprenais cette réalité et le Canadien avait la même vision, a reconnu l’ailier originaire du Wisconsin. Nick est notre homme, notre meneur. Je gagnerai beaucoup, beaucoup d’argent. Alors je n’ai pas à me plaindre. Et je veux poursuivre cette aventure longtemps avec Nick.»

«Nous continuerons à grandir, Nick et moi, a-t-il enchaîné. Nous avons déjà construit des choses spéciales. Nous nous améliorerons, nous voudrons agir comme des meneurs et pousser les joueurs dans la bonne direction. Nous avons une belle énergie. Nous nous sommes parlé dimanche soir. Nous voulons jouer ici, nous voulons connaître du succès. Nous voulons gagner, nous plaçons l’argent à part.»

Une entente logique

Le Journal avait décortiqué les contrats de six jeunes attaquants étoiles pour offrir des comparaisons plausibles pour le futur pacte de Caufield.

À un salaire moyen de 7,85 millions, le choix de premier tour du CH en 2019 a décroché un pactole à la hauteur des attentes. Il touchera un peu plus que Dylan Cozens (Sabres de Buffalo) et Matthew Boldy (Wild du Minnesota), mais moins que Tim Stutzle (Sénateurs d’Ottawa).

Cozens et Boldy, deux autres choix de premier tour de l’excellente cuvée de 2019, ont accepté des prolongations de contrat de sept ans pour respectivement 7,1 millions et 7 millions.

Le CH a donc trouvé une façon d’enraciner Caufield pour une saison de plus en lui offrant un peu plus d’argent.

Un marqueur

À 5 pi 7 po et 174 lb, Caufield est l’un des plus petits joueurs de la LNH. Mais il n’a jamais souffert de sa taille. Il s’est rapidement établi comme l’un des bons marqueurs du circuit.

En 46 matchs l’an dernier, il a marqué 26 buts et récolté 10 passes pour 36 points. Il aurait fort probablement atteint le plateau des 40 buts pour la première fois de sa carrière s’il n’avait pas subi une blessure à l’épaule gauche.

Caufield a vu sa saison prendre fin abruptement en raison d’une opération à l’épaule au mois de janvier dernier.

«Depuis une dizaine de jours, j’ai reçu l’approbation pour reprendre toutes mes activités, a spécifié Caufield à propos de sa blessure. C’est vraiment bien. Ce fut un long moment pour moi. [...] Je patine deux ou trois fois par semaine depuis un mois et j’ai recommencé à décocher des tirs. Je vais avoir tout l’été pour m’assurer d’être de retour à 100%. Je ne suis pas du tout inquiet, considérant comment les choses vont en ce moment.»

Le contrat détaillé

Le site Capfriendly.com a rapidement publié les détails de l’entente de Caufield.

2023-2024: 4,975 millions et 5 millions en bonis

2024-2025: 4,975 millions et 5 millions en bonis

2025-2026: 9,975 millions

2026-2027: 8,705 millions

2027-2028: 6,215 millions

2028-2029: 5,985 millions et clause de non-échange avec 15 équipes

2029-2030: 5,985 millions et clause de non-échange avec 10 équipes

2030-2031: 5,985 millions et clause de non-échange avec 5 équipes