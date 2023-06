Émilise Lessard-Therrien se lance officiellement dans la course pour devenir co-porte-parole de Québec solidaire

Après la députée Ruba Ghazal, qui s’est portée candidate pour le poste de co-porte-parole de Québec solidaire (QS), c’est au tour d’Émilise Lessard-Therrien de se lancer dans la course.

L’ancienne candidate d’Abitibi-Témiscamingue entre ainsi dans le bain pour tenter de succéder à Manon Massé, qui s’apprête à passer le flambeau lors du prochain congrès du parti prévu l’automne prochain.

«En région, nous avons soif de justice sociale, de reprise de pouvoir dans les décisions qui nous touchent, qui concernent notre développement, nos services et notre territoire. Je pense être la bonne personne pour porter ces enjeux et ces réalités au sein de Québec solidaire, mais aussi pour porter le projet de notre parti dans les régions du Québec», a indiqué Mme Lessard-Therrien par un communiqué.

L’ex-députée de QS compte axer sa campagne autour de la thématique du territoire, en défendant l’équité territoriale pour rendre accessibles les services publics aux familles québécoises.

«Nous devons reprendre le pouvoir sur notre territoire. Pour y arriver, il faut la souveraineté du Québec accompagnée d’un réel projet de décentralisation et de régionalisation en partenariat avec les Premières Nations», a-t-elle détaillé.

«Je ne peux m’empêcher de penser aux inégalités géographiques vécues au Québec. En régions éloignées, l’accès à nos services publics est beaucoup plus compliqué, voire trop souvent déficient», a-t-elle déploré, avant d’ajouter qu’«il faut ramener l’équité territoriale dans toutes nos politiques publiques».