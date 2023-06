Dans «Hair»: Éléonore Lagacé s'éclate sur scène

Ne cherchez pas Éléonore Lagacé, elle passera l’été sur la scène du Théâtre St-Denis dans la comédie musicale Hair.

La jeune femme de 25 ans vit une année 2023 de rêve. En plus de ce spectacle haut en couleur adapté par Serge Denoncourt, elle a lancé ces derniers mois son EP Elle s’en fout et elle a remporté la grande finale de la compétition musicale Zénith.

Pour l’heure, elle répète depuis des semaines avec ses camarades de Hair, dont Sarah-Maude Desgagnés, Kevin Houle, Félix Lahaye, Maxime-Olivier Potvin et Philippe Touzel.

Tout ce peaufinage, à raison de six répétitions par semaine sous l’œil attentif de Denoncourt, s’étirera jusqu’à la veille de la première représentation, le 16 juin prochain. «C’est un marathon!» a-t-elle dit à l’Agence QMI, confiant apprécier particulièrement tout le travail de débroussaillage qui se fait avant la levée du rideau.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«Le processus de répétition, j’aime tellement ça. C’est ma partie préférée. C’est le côté création, on vit toutes les premières fois. On apprend à se connaitre, en créant on développe des amitiés, on vit des fous rires, c’est quelque chose de magique.»

Chanteuse, musicienne et même comédienne, Éléonore fait de la scène depuis l’âge de 5 ans. Elle «n’en est pas à son premier BBQ», comme elle le dit en riant. Sa feuille de route inclut entre autres les comédies musicales Footloose et Grease, ainsi que les spectacles The Ultimate David Bowie Tribute, Francostalgie et Décembre. Révélée à La Voix en 2014, elle a aussi brillé dans la deuxième saison de Big Brother Célébrités où elle s’est faufilée jusqu’à la finale remportée par Stéphanie Harvey.

Toute cette expérience, couplée aux outils qu’elle est allée chercher en suivant des formations, l’aide à progresser comme artiste.

«Il y a une certaine maturité qui fait que je suis plus posée, que je suis plus là pour le travail. J’adore apprendre, j’adore me prêter au jeu, j’adore me faire donner des directives et Serge est extrêmement intelligent, c’est hot de travailler avec lui! J’apprends énormément avec lui et avec les autres qui ont fait l’école de théâtre, pour avoir l’air d’une vraie comédienne!»

Un premier spectacle solo

2024 sera l’année de rodage de son premier spectacle solo, promet la jeune femme, qui est la fille de la soprano Natalie Choquette et la sœur de Florence K. «Malgré mon bagage, il va falloir que j’apprivoise ce que c’est de porter mon propre spectacle et non de porter un spectacle à plusieurs.» Mais avant de tourner la page sur l’année en cours, Éléonore enregistrera les chansons de son prochain opus.

Dans le 1er épisode de La belle tournée

Ce lundi, elle ouvre la saison de La belle tournée, à TVA, alors que l’équipe de Guy Jodoin installe sa nouvelle scène au Vignoble Saint-Gabriel de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière. Éléonore, qui connait bien la région célébrée dans cet épisode, en raison du Camp musical père Lindsay, partage le plateau avec Élise Guilbault, Yves Lambert et Luc De Larochellière. Michel Faubert est de la partie dans le segment Carte postale.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Produite par Groupe Fair-Play, La belle tournée est diffusée à TVA chaque lundi, à 21 h, à compter du 5 juin, ainsi qu’à Télé-Québec chaque vendredi, à 22 h 30, dès le 9 juin.

Quant à Hair, le spectacle sera présenté au Théâtre St-Denis à compter du 16 juin, et des supplémentaires ont été ajoutées du 12 au 23 juillet. La troupe se déplacera à la Salle Albert-Rousseau de Québec dès le 12 décembre.