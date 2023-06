De Londres à Istanbul, il marche de 4000 km pour sensibiliser au climat

L'entrepreneur canadien Craig Cohon, 60 ans, devenu activiste climatique, qui a parcouru à pied plus de 4 000 kilomètres à travers l'Europe dans le cadre de sa mission visant à compenser l'empreinte carbone de sa vie, a terminé son périple à Istanbul.

Parti de Londres le 3 janvier pour une campagne « zéro carbone » qu'il a baptisée « Walk It Back », il a traversé 14 pays et 82 villes en marchant 25 kilomètres par jour dans le but de sensibiliser le public aux effets du changement climatique et de promouvoir un mode de vie neutre en carbone.