Elliot Page révèle sa relation secrète avec Kate Mara

Elliot Page a révélé qu'il avait eu une relation secrète avec Kate Mara en 2014.

Dans ses prochains mémoires, intitulés Pageboy, l'acteur transgenre a révélé être tombé amoureux de la star des Quatre Fantastiques avant sa transition. Leur histoire d'amour a eu lieu peu de temps après que la vedette a fait son coming-out en février 2014, et alors que Kate Mara était en couple à l'époque.

«La première personne dont je suis tombé amoureux après avoir eu le cœur brisé était Kate Mara», a-t-il écrit dans son livre, selon People. «Elle avait un petit ami à l'époque, le charmant et talentueux Max Minghella.»

L'acteur de La servante écarlate était favorable à ce que Kate Mara explore ses sentiments pour la star d'Inception. «Je n'aurais jamais pensé que je pourrais être amoureuse de deux personnes, et maintenant je sais que je le peux», aurait ainsi déclaré Kate Mara à Elliot Page.

Euan Cherry/WENN.com

La star de Juno a poursuivi: «C'était juste après mon coming-out et c'était une période d'exploration et aussi de chagrin. Je pense que ma relation – ou peu importe comment vous voulez appeler ce que j'ai vécu avec Kate – résume bien une certaine dynamique dans laquelle je me suis constamment retrouvé, qui consistait à tomber amoureux des gens qui ne sont pas entièrement disponibles, et je pense que beaucoup d'entre nous font ça. Et le genre de sécurité qu'il y a là-dedans, et les hauts et les bas de sérotonine, et puis ça s'en va.»

Elliot Page, qui a officialisé sa transition en 2020, est toujours un ami proche de Kate Mara et ils ont partagé la vedette dans le film de 2017 My Days of Mercy. Kate Mara a lu son autobiographie et apparaîtra avec lui lors d'un événement littéraire à Los Angeles, ce mois-ci.

La star de House of Cards a été en couple avec Max Minghella entre 2010 et 2014. Elle a commencé à sortir avec Jamie Bell, le père de ses deux enfants, en 2015, et ils se sont mariés en 2017.

Dans Pageboy, l'acteur canadien a également révélé avoir été en couple pendant deux ans avec une covedette féminine qui ne voulait pas révéler son homosexualité, mais qu'il trouvait «trop douloureux» de faire semblant qu'ils étaient des amis en public. «En fin de compte, je pense qu'elle m'aimait. Nous nous aimions et c'était très réel dans notre bulle. C'était fantastique. Vous savez, c'était vraiment magnifique. Je l'admirais et elle m'a inspiré à bien des égards, a-t-il écrit. Mais se sentir caché était beaucoup trop douloureux. C'était impossible et ce n'était pas du tout une relation durable. Et cela m'a appris que je n'allais plus recommencer.»