Feux de forêt: c’est un record pour le Québec, dit la SOPFEU

Avec 156 feux en action actuellement et près de 160 000 hectares de forêts partis en fumée, le Québec vit un triste record cette année, et la province n’est pas encore tirée d’affaires.

«Au total, il y a 156 en action, dont 90 % sont hors de contrôle, mais ça ne veut pas dire que le Québec est hors de contrôle, il y a des priorités d'intervention, donc sauver des vies humaines et des infrastructures stratégiques, mais c’est un record, du jamais vu au Québec», a affirmé Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

«Si on fait le bilan jusqu’à présent, la SOPFEU est intervenue sur 416 feux, et les superficies évaluées c’est 158 521 hectares de forêts, alors qu’à pareille date [l’année passée] c’était à peu près 200 feux et 200 hectares de forêts», a-t-elle ajouté.

Mme Poitras a tout de même insisté sur le fait qu’une bonne partie des superficies évaluées concerne des zones forestières non habitées, donc où il n’y pas de menaces pour la vie humaine ou pour les infrastructures.

Pour la SOPFEU, les plus grandes préoccupations se trouvent à Sept-Îles, dans l’est, et en Abitibi, dans l’ouest, où la sécheresse persiste.

Mme Poitras a également expliqué que les prévisions concernant le retour des évacués à leur domicile étaient impossibles, et que ce sera aux organisations de la Sécurité civile de décider, avec les suggestions de la SOPFEU.

L’armée canadienne est déjà en renfort, et la province attend également des pompiers de France, du Portugal et des États-Unis, entre autres.

Josée Poitras a par ailleurs détaillé que, si les forêts du sud du Québec n’étaient pas fermées, c’est principalement, car elles sont composées de feuillus, qui sont des arbres moins sensibles à la sécheresse, et donc moins à risque d’incendies.