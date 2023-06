Hausse du taux directeur: «on n’est pas encore sorti du bois»

La Banque du Canada devrait à nouveau augmenter son taux directeur cette semaine, selon plusieurs experts.

«Il faut enlever le scénario de la possible baisse. Dans le meilleur des cas, on pourra assister à un maintien à 4,50% du taux directeur, mais il y a une chance sur deux que la Banque du Canada augmente son taux d’intérêt de 25 points de base, passant de 4,50% à 4,75%», mentionne Simon Brière, stratège de marché chez R.J.O’Brien.

En plus de l’inflation, la situation américaine influence également la décision d'augmenter le taux directeur de la Banque du Canada.

«Je pense que la Banque du Canada doit suivre ce que la réserve fédérale américaine fait. Il faut réaliser qu’aux États-Unis ce n’est pas à 4,50%, mais bien à 5,25% et on parle encore de hausse cet été. La Banque du Canada suit un peu ce mouvement pour combattre l’inflation», mentionne-t-il.

Ce n’est pas terminé

Même si en 2022, le taux directeur a connu une forte hausse, on ne risque pas de le voir rebaisser dans les prochains mois.

«Il y a plusieurs indicateurs qui démontrent que le secteur de l’immobilier est en surchauffe, mais ça prend entre 12 et 24 mois avant que le cycle complet des hausses d’intérêts se fassent ressentir dans l’économie. On est à mi-chemin actuellement. Il faut que les gens retournent à la banque pour renouveler leur hypothèque et ça va prendre un certain temps (...) On n’est pas encore sorti du bois», dit-il.

