Tous les yeux sont rivés sur ce village forestier de la Mauricie, après que François Legault a déclaré en conférence de presse, lundi après-midi, «on va être obligé de laisser brûler Clova», alors que les feux de forêt ravagent le territoire québécois depuis quelques jours.

Malgré les affirmations du premier ministre, la SOPFEU a rapidement confirmé qu’elle s’affairait toujours à combattre les flammes et qu’«aucune résidence n’a encore été détruite. Certains chalets pourraient avoir brûlé».

Dominic Vincent, comme d’autres résidents de Clova, tente de combattre le brasier qui fait rage dans ce hameau à la ville de La Tuque.

Selon M. Vincent, «les feux ont été plus que contrôlés» dans la journée de lundi, qui s’est bien déroulée.

Il avance que le village n'a pas brûlé et n'est pas non plus sur le point de brûler, même si certains chalets n’ont pu être épargnés.

Selon lui, François Legault avait des informations de la veille, ce qui a semé la confusion.

«C’est moins épeurant qu’il y a deux ou trois jours», a affirmé le résident.

«Le feu a été contenu aujourd’hui à 75%, selon les membres de la SOPFEU, avec qui on travaillait aujourd’hui», dit-il.

