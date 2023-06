Le gouvernement retire des responsabilités à une députée en couple avec un maire

Huit mois après les élections, le gouvernement a retiré des responsabilités locales à la députée Catherine Blouin, qui risquait de se retrouver en porte-à-faux avec son conjoint qui est préfet de la MRC Avignon.

Quand une municipalité a besoin d’un soutien financier particulier, les maires traitent habituellement avec le député de leur circonscription. Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, doit pour sa part se rapporter à un élu de la Côte-Nord, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, dont la circonscription est située à 265 km de chez lui.

Le gouvernement a pris cette décision pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts, puisque M. Lapointe est en couple avec la députée du coin, Catherine Blouin.

«Cette procédure touche uniquement l’administration de cette municipalité et de la MRC», a expliqué la députée de Bonaventure dans une déclaration écrite à l’Agence QMI, dans laquelle elle assure par ailleurs qu’elle est «la députée de tous les citoyens de [sa] circonscription».

Le choix de M. Montigny pour faire la liaison entre Québec et la petite ville sur la rive-nord de la baie des Chaleurs peut paraître étonnant, puisque le député de la circonscription voisine, Stéphane Sainte-Croix, fait lui aussi partie du caucus de la CAQ.

C’est toutefois «l’expérience municipale» de M. Montigny, ancien maire de Baie-Comeau, qui aurait fait pencher la balance, indique-t-on du côté du gouvernement.

Ligne de conduite

La relation entre Catherine Blouin et Mathieu Lapointe est un enjeu depuis la campagne électorale. Mme Blouin s’était alors engagée à consulter la commissaire à l’éthique advenant son élection.

«C’est ce que j’ai fait, et depuis, j’applique ses recommandations», a-t-elle affirmé.

Néanmoins, la décision de retirer des responsabilités à la députée de Bonaventure est survenue plusieurs mois après le scrutin. Une radio locale en Gaspésie a rapporté que M. Montigny aurait été informé il y a quelques jours seulement de ses nouvelles tâches. Mais selon le gouvernement, ces consignes seraient en vigueur depuis le mois de mars.

De plus, il n’est pas exclu que cette ligne de conduite évolue encore avec le temps. «C’est un processus en continu, les élus peuvent appeler la commissaire quand ils le veulent», nous a-t-on expliqué.

Catherine Blouin n’est pas la seule élue de la CAQ à être dans cette situation. Comme elle, Agnès Grondin est députée d’Argenteuil, alors que son conjoint est maire du Canton de Gore et préfet de la MRC d’Argenteuil. Toutefois, la CAQ n’a pas voulu dire si Mme Grondin s’est elle aussi vu retirer des responsabilités, se bornant à souligner qu’elle «a également consulté la commissaire à l’éthique» et qu’elle «suit ses recommandations».

Chicane

Au cours des derniers mois, la question du renouvellement du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) a quelque peu échauffé les esprits en Gaspésie. Malgré les demandes de la table des préfets de la région, que préside le conjoint de Mme Blouin, ce programme de développement économique destiné à la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine a pris fin le 31 mars dernier, comme prévu.

La semaine dernière, une chaîne locale en Gaspésie suggérait l’existence d’un désaccord entre Mme Blouin et M. Lapointe dans ce dossier.

Du côté de la CAQ, on nie tout lien entre les perceptions causées par la fin du FAIR et le retrait de certains dossiers à la députée de Bonaventure.

«Il s’agissait d’un programme normé, pour lequel les préfets devaient se rapporter à la ministre responsable de la région, et non à la députée», a-t-on expliqué.

Québec soutient même qu’il n’y a eu «aucun dossier» depuis l’élection où la ville de Carleton-sur-Mer ou la MRC Avignon ont dû faire des représentations politiques auprès du gouvernement.