L'Ukraine, «une situation très similaire» à 1944, selon l'état-major américain

L’invasion russe en Ukraine rappelle que «la liberté n’est pas gratuite», a estimé lundi le chef d’État-major de l’armée de terre américaine, faisant un parallèle avec les sacrifices consentis par les Alliés lors du débarquement de 1944.

À Bayeux aux côtés de ses homologues français et britannique, le général James McConville a salué ce que les Alliés de 1944 «ont fait ensemble pour rendre la liberté aux peuples d’Europe. Nous nous trouvons dans une situation très semblable avec l’attaque sans raison de l’Ukraine. Cela nous rappelle que la liberté n’est pas gratuite».

AFP

Les trois militaires se sont réunis dans la ville normande à la veille des commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944 sur les côtes normandes tenues par l’Allemagne nazie.

La guerre d’Ukraine est un «retour de l’histoire et des dangereuses confrontations entre grandes puissances», a estimé lors de leur conférence de presse le général anglais Sir Patrick Sanders, ajoutant que l’armée britannique avait «entraîné 10.000 (soldats ukrainiens) en 2022 à partir du mois de juin, et qu’elle espérait en former 25 à 30 000 cette année».

AFP

Selon lui, «les soldats ukrainiens sont extraordinairement impressionnants, le plus jeune a 18 ans, le plus vieux 65, il ne se reposent pas, ils ne s’arrêtent jamais, ils sont très impliqués pour rejeter les Russes hors de leur pays».

Questionné sur les enseignements du conflit ukrainien pour leurs armées respectives, le général français Pierre Schill a tenu à se montrer «prudent, ce qu’on voit de ce conflit est une narration, des messages sont envoyés à l’ennemi, mais il y a encore beaucoup à apprendre», a-t-il dit, alors que les observateurs s’interrogent notamment sur une offensive ukrainienne très attendue.

«Ce qui est certain, c’est que cela démontre l’importance capitale de l’initiative, de la volonté de se battre, de défendre sa nation, de la confiance dans la chaîne de commandement», a déclaré le général Schill à l’AFP, «ainsi que des systèmes de commandement comme les systèmes de satellites LEO (orbite terrestre basse, NDLR) pour assurer la transparence du champ de bataille et avoir une capacité à frapper l’ennemi et s’en protéger».