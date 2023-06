Réseau de la santé: un nouvel hôpital attendu à Vaudreuil-Soulanges

Les travaux se poursuivent pour le nouvel hôpital à Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie. Un établissement très attendu, conçu pour aider à désengorger l’hôpital Anna-Laberge.

Les travaux ont commencé l’automne dernier, mais c’est un projet qui présente beaucoup de défis, avec un investissement de 2,6 milliards.

«On est à l’étape des caissons pour soutenir l’hôpital. Il y a un peu plus de la moitié qui a été fait pour le bâtiment A et 20% pour le bâtiment B. On a débuté les coffrages, il y a deux semaines», commente un directeur des projets majeurs d’infrastructure du CISSS Montérégie-Ouest, Martin Ouellet. Pour le directeur, le projet avance bien, mais il y a encore du travail à faire, c’est une amélioration tous les jours.

La population en Montérégie-Ouest est de 500 000 citoyens. De là où est l’importance de desservir la population en augmentant des lits d’hôpitaux.

D’autres projets importants

L’Hôpital Anna-Laberge est présentement en construction pour agrandissement.

«En plus de l’Hôpital, on est en train de finaliser la construction de deux maisons des aînés alternatives à Châteauguay et à Valleyfield. L’urgence du Suroît et Anna-Laberge sont aussi en agrandissement. Donc, c’est des investissements au-delà de trois milliards de dollars qui sont faits», précise le PDG du CISSS Montérégie-Ouest, Philippe Gribeauval.