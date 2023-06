Saisie importante: un Américain intercepté à la frontière

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a frappé fort, le 2 mai dernier, en saisissant 181 kilogrammes de cannabis et plus de 602 985$US (810 518$CA) d’espèces non déclarées.

Les agents ont procédé à la saisie sur le pont Rainbow à Niagara Falls, près des chutes Niagara.

Les services frontaliers ont procédé à l’arrestation d’Andrew Lee Toppenberg, 60 ans, originaire de Tustin, en Californie. La garde de Toppenberg ainsi que les éléments de preuve ont été transférés à la GRC, a indiqué l'ASFC.

La nouvelle a été annoncée sur la page Twitter de l’ASFC.

Le sexagénaire sera notamment accusé de possession de cannabis en vue de le distribuer, d’importation de cannabis et de possession de biens d’une valeur de plus de 5000$. Tout ou partie d’entre eux ont été obtenus de la perpétration de crimes aux États-Unis.

Selon les statistiques de L’ASFC, l’agence fédérale a procédé à 52 349 saisies en 2021-2022.