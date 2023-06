Salaire des élus: «deux classes de députés», déplore Pascal Bérubé

Le système de primes pour les fonctions parlementaires crée deux classes de députés, où les élus caquistes sont mieux payés que la plupart des membres de l’opposition, déplore le péquiste Pascal Bérubé.

Le député de Matane-Matapédia a dû répondre à des questions de ses concitoyens avec la publication dans Le Journal, ce week-end, d’un tableau présentant le nouveau salaire des élus après la hausse qui devrait être adoptée d’ici vendredi.

C’est qu’après 16 années à l’Assemblée nationale, Pascal Bérubé fait présentement partie des députés les moins bien rémunérés à l’Assemblée nationale, puisqu’il est membre de la troisième opposition, sans fonctions supplémentaires.

«Le gouvernement a le loisir d’accorder des fonctions supplémentaires qui sont payantes et qui vont faire en sorte que de nombreux députés de la CAQ qui sont là depuis six mois gagnent beaucoup plus qu’un député qui est là depuis 16 ans, en l’occurrence moi», souligne-t-il en entrevue.

En effet, tous les députés de la CAQ ont obtenu des fonctions supplémentaires (président de séance, adjoint parlementaire, etc.) qui sont accompagnées d’une prime. «C’est du jamais-vu», estime le député péquiste.

Ainsi, alors que M. Bérubé, son collègue Joël Arseneau et la plupart des députés solidaires auront droit à 131 766$, aucun élu caquiste ne recevra moins de 151 531$ annuellement.

«Passé en douce»

«Le gouvernement – c’est passé en douce – a trouvé une façon d’augmenter tout le monde [à la CAQ] dès l’élection d’octobre dernier», dit-il. Certains députés de l’opposition libérale et quelques solidaires ont aussi des fonctions supplémentaires qui leur permettent de bonifier leur revenu.

«C’est clairement un moyen pour financer davantage les députés au gouvernement, et le résultat net c’est que si vous êtes à la CAQ, vous méritez de meilleures conditions que l’opposition», souligne M. Bérubé.

Le député péquiste reconnaît que la situation n’est pas simple. Un député de l’opposition ne deviendra pas adjoint parlementaire d’un ministre. Et le Parti Québécois ne peut pas se priver d’un de ses trois élus pour présider une séance.

Salaires égaux

Sans avoir de solution sous la main, Pascal Bérubé estime toutefois qu’il faut s’assurer de ne pas créer «deux classes de députés». «Tous les députés méritent des conditions similaires», plaide-t-il.

Le Parti Québécois, tout comme Québec solidaire, votera contre la hausse de salaire pour les élus proposée par la CAQ. Les députés péquistes conserveront uniquement une hausse similaire à celle accordée aux employés de l’État, pour le mandat en cours.