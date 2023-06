Un bébé à 53 ans après 25 ans de traitements de fertilité

S’il est un qualificatif qui définit bien une femme qui a donné naissance à son «bébé miracle», c’est détermination. Et Helen Dalglish en a fait preuve pendant 25 ans.

L’Écossaise a toujours voulu un enfant. Au cours de sa vie, elle s’est pliée à pas moins de 21 traitements de fertilités qui lui ont coûté plus de 100 000 euros (143 000 $ canadiens) et bien du chagrin, rapporte le Daily Mail.

Mme Dalglish de Glasgow a multiplié les tentatives dans différentes cliniques, mais elle et son mari essuyaient malheureusement les échecs.

«Parfois, ça devenait trop difficile émotionnellement, physiquement et financièrement», explique la nouvelle maman.

«Chacun des traitements qui échouent, j’étais anéantie. C'était comme un mort. Je me couchais pendant quelques semaines, et ensuite je me relevais et je me disais: ❝Bon, si tu veux ce bébé, ressaisis-toi❞.

J'ai essayé d'oublier les traitements qui ont échoué comme si je repartais de zéro», ajoute la quinquagénaire.

Puis, sa mère lui a suggéré alors que son père était très malade qu’elle devrait tenter sa chance encore une fois. Et son père a dit: ❝Qu’est-ce que je peux lui envoyer du paradis?❞ Et sa mère lui a répondu: ❝S’il vous plait, envoie-lui un bébé❞», a-t-elle raconté au Daily Mail.

«Ça m’a donné la poussée supplémentaire pour le faire», se remémore-t-elle. Helen et son partenaire se sont donc lancés encore une fois dans les traitements FIV.

Larmes de soulagement

Une première tentative du couple a échoué lorsque des tests ont été faits sur les embryons. Mais la deuxième tentative du couple a été fructueuse.

C’est un courriel confirmant que le test de grossesse de Helen était positif qui leur a appris la bonne nouvelle.

«Nous avons éclaté tous les deux en pleurant et en criant. Ma mère pensait que c'était négatif, mais c'était des larmes de soulagement et de bonheur», soutient la quinquagénaire.

«Je pense que mon père doit avoir quelque chose à voir avec ça», se réjouit-elle.

Helen a développé du diabète et une prééclampsie, une condition qui provoque une hypertension artérielle pendant la grossesse, mais chaque mois qui passait, elle devenait plus confiante d’enfin rencontrer son bébé.

Elle a accouché de Daisy Grace en septembre dernier. La petite est en santé.

«Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai éclaté en sanglots. C'était comme 25 ans de chagrin essayant de s'échapper qui m'ont rattrapée à un moment où je ne m'y attendais pas».

«Quand vous obtenez ce petit miracle à la fin, vous oubliez les 25 ans» de FIV infructueux.