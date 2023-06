Un célèbre espion américain est retrouvé mort

Robert Hanssen, un ancien agent du FBI devenu l’un des espions les plus notoires de l’histoire américaine a été retrouvé mort dans une prison fédérale, lundi matin, selon le «New York Post».

Il serait décédé de cause naturelle. L’homme de 79 ans purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité pour avoir espionné les États-Unis et fourni des informations à l'Union soviétique et, plus tard, à la Russie.

Robert Hanssen a été arrêté, en février 2001, alors qu'il transmettait des informations classifiées pour ses contacts du renseignement russe dans un parc, près de sa maison du nord de la Virginie. Il a plaidé coupable à 13 chefs d'espionnage, un chef de tentative d'espionnage et un de complot en vue de commettre l'espionnage.

«Le FBI lui a confié certains des secrets les plus sensibles du gouvernement américain. Au lieu de maintenir cette confiance, il en a abusé et l'a trahie», avait alors déclaré le FBI.

Robert Hanssen avait commencé ses activités clandestines en fournissant des informations au KGB ,en 1985. Des agents américains avaient trouvé son nom sur des documents du gouvernement russe. Les Américains ont rapidement enquêté sur Hanssen avant de l’arrêter peu de temps avant sa retraite. Il aurait reçu 1,4 million de dollars de la Russie pour avoir donné des renseignements aux Soviétiques.

Selon les autorités américaines, Robert Hanssen a transmis quelque 6 000 documents et 26 disques informatiques.