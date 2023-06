Un «manque de respect» de Legault, selon un élu

Alors que la situation est critique dans le secteur de Clova, en Haute-Mauricie, puisque plus de 13 000 hectares de forêt ont déjà été ravagés par les flammes, le premier ministre du Québec a manqué de respect à la population, selon un élu.

Lundi, François Legault a affirmé que le secteur «n'a pas pu être sauvé» en point de presse, une affirmation qui n'est pas passée inaperçue.

Le conseiller municipal du secteur, Éric Chagnon, a qualifié les propos du premier ministre de «déplorable» et de «manque de respect».

Par la suite, la députée du secteur, Marie-Louise Tardif a voulu rectifier le tir en mentionnant que c'est plutôt la forêt de Clova qui sera abandonnée et non pas le village.

La SPOFEU continue de travailler sur le terrain, tout comme une vingtaine de résidents de Clova qui lutte pour la protection de leurs biens et de leurs habitations.

À Wemotaci, l'état d'urgence préventif est lancé: un incendie fait rage à 25 km de la communauté. Une équipe d'une vingtaine de pompiers volontaires est envoyée pour combattre les flammes.

«On demande, surtout aux membres qui vivent à l'extérieur, de s'abstenir de visiter leur parenté dans la communauté étant donné que si jamais, on ne le souhaite pas, mais si jamais ça arrive, on doit évacuer, ce sont des personnes supplémentaires qu'on doit gérer», a indiqué le responsable des communications du Conseil des Atikamekws de Wemotaci, Yvon Dubé.

Au total, une trentaine de feux de forêt sont répertoriés sur le territoire de la région. Mékinac et la Haute-Mauricie sont les plus touchés.

«On se dirige plus entre La Tuque et du côté de Val-d'Or et c'est très problématique en raison du secteur épineux et de la grande sécheresse qu'on a connue dans les dernières semaines», a expliqué la coordonnatrice aux communications de la SOPFEU, Josée Poitras.