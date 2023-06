Voici ce que l'on sait sur la pire catastrophe ferroviaire depuis 1999 en Inde

Les autorités indiennes enquêtent sur la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies dans le pays, tandis que les trains circulent à nouveau lundi sur le site de la collision qui a fait au moins 275 morts et plus d'un millier de blessés.

Les premières conclusions de l'enquête n'ont pas encore été rendues publiques, mais selon les autorités, la cause de la tragédie est liée à un problème dans le système d'aiguillage tandis que la presse locale évoque une «erreur humaine».

Voici ce que nous savons de l'accident à ce jour :

Le Coromandal Express, reliant Calcutta à Madras, avait obtenu le feu vert pour circuler sur la voie principale avant d'être dérouté sur une voie où se trouvait déjà un train de marchandises chargé de minerai de fer, selon la presse.

Le train de passagers a percuté à une allure d'environ 130 km/h le convoi de marchandises près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l'État d'Odisha.

Trois wagons sont tombés sur une voie adjacente, heurtant l'arrière d'un autre train de passagers, le Howrah Superfast Express qui assurait une liaison entre Bangalore et Calcutta.

Au total, les deux trains transportaient plus de 2000 passagers.

Dimanche, le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a déclaré que la «cause de l'accident et les personnes qui en sont responsables» avaient été identifiées.

Il a également précisé que «le changement qui s'est produit lors de l'aiguillage électronique est à l'origine de l'accident».

Le quotidien Times of India, citant un rapport d'enquête préliminaire, a indiqué dimanche qu'une «erreur humaine» de signalisation pourrait avoir causé la collision entre les trois trains.

Le conseil d'administration des chemins de fer indiens a recommandé que l'agence fédérale d'investigation soit chargée de l'enquête.

Le premier ministre Narendra Modi a promis samedi qu'«aucun responsable» ne serait épargné.

Les autorités avaient d'abord annoncé un bilan de 288 morts, mais le gouvernement de l'État d'Odisha l'a depuis révisé à 275 morts, certains corps ayant été comptés deux fois par erreur.

Sur les 1175 blessés, 382 sont toujours hospitalisés, ont précisé dimanche les autorités.

La crainte reste vive que le nombre de morts ne s'alourdisse, les centres médicaux étant submergés de blessés, beaucoup dans un état grave.

À ce stade, cet accident ferroviaire est le plus meurtrier en Inde depuis la collision frontale de deux trains de passagers le 2 août 1999 en gare de Gaisal, au Bengale-Occidental. Il avait fait 285 morts.

Le réseau ferroviaire du pays, qui transporte plus de 21 millions de passagers par jour, selon les chiffres officiels, est soumis à une pression énorme.

Quelque 14 000 trains et 8000 locomotives circulent quotidiennement sur le réseau ferroviaire de 64 000 kilomètres.

Quelque 20 000 personnes en moyenne ont trouvé la mort chaque année lors d'accidents ferroviaires (collisions, déraillements, chutes sur la voie, etc.), entre 2017 et 2021, selon des données officielles.

Les déraillements représentent 69% des accidents, selon le rapport 2022 de la plus haute institution d'audit du pays, le Comptroller and Auditor General of India (CAG).

Les experts affirment que si les accidents ont diminué au fil du temps, les améliorations nécessaires ont été menées, au mieux, par étapes.