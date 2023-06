Feux de forêt: alerte d'évacuation à Chibougamau

La Ville de Chibougamau décrète l'état d'urgence et demande l'évacuation.

«Le feu avance plus rapidement que pensé. Tout le monde doit évacuer la municipalité. On a du temps. On vous demande d’être prudent et de partir avec le minimum de vos effets. Le point de rencontre pour ceux qui cherchent un hébergement c’est à Roberval. Je viens de parler au maire de Roberval, monsieur Bergeron, il attend les gens de Chibougamau», a souligné la mairesse de Chibougamau Manon Cyr lors d’une conférence de presse.

François Legault a prévenu en début de soirée que la situation «évolue rapidement» à Chibougamau, mais également dans d’autres municipalités avoisinantes.

La situation des feux de forêt évolue rapidement, notamment pour Lebel-sur-Quévillon, Oujé-Bougoumou, Chibougamau et Mistissini. On suit la situation de près. Nous ferons le point demain matin avec @fbonnardelCAQ et @MaiteVezina. Courage aux citoyens touchés. — François Legault (@francoislegault) June 7, 2023

«La situation des feux de forêt évolue rapidement, notamment pour Lebel-sur-Quévillon, Oujé-Bougoumou, Chibougamau et Mistissini. On suit la situation de près [...] Courage aux citoyens touchés», a indiqué sur Twitter le premier ministre.

Chibougamau compte environ 7500 personnes.

Chibougamau est située dans la région administrative du Nord-du-Québec, à la frontière de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Il s'agit de la plus grande communauté de Jamésie, où brûlent les pires incendies hors de contrôle actuellement dans le Nord-du-Québec. La superficie ravagée est énorme dans ce secteur.

La Sûreté du Québec va circuler à intervalle régulier afin de sécuriser la route 167.

Les gens qui n’ont pas de transport doivent se vous présenter à l’aréna de Chibougamau où des autobus seront disponibles.

On évacue présentement Chibougamau et Oujé-Bougoumou. SVP suivez les consignes émises par les autorités. Toutes nos pensées sont avec les citoyens touchés. https://t.co/GaQAL0WfXf — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) June 7, 2023

Le point de rendez-vous se trouve à l’aréna de Roberval, à 255 kilomètres de Chibougamau.

Les autorités invitent également les citoyens à laisser un document à la porte en quittant leur domicile.

«Prenez le minimum de vos effets. On part dans l’ordre tranquillement», a terminé la mairesse.

