Cinq conseils pour tirer le meilleur parti de votre sieste

Entre le travail et la charge mentale, personne n'est contre l'idée d'une petite sieste en milieu de journée.

Si le monde du travail est encore réticent à l'idée de laisser les employés recharger leurs batteries, faire la sieste a pourtant un impact sur notre bien-être. Mais bien faire la sieste s'apprend et la spécialiste du sommeil de la marque Silentnight, Hannah Shore, nous donne ses conseils.

La meilleure heure pour la sieste

Si vous avez besoin de faire une petite sieste dans la journée, avant 15h00 est le meilleur moment selon Hannah Shore.

« Nous avons ce qu'on appelle le petit coup de barre d'après déjeuner dans notre rythme circadien, ce qui signifie que beaucoup d'entre nous se sentent un peu somnolents et c'est le moment où vous allez le plus souvent vouloir faire une sieste », explique-t-elle.

Selon elle, vous devriez « continuer vos activités » si vous ne vous endormez pas dans les 10 minutes, car c'est signe que vous n'avez pas besoin de dormir.

Le temps de la sieste

La sieste la plus efficace dure entre 20 et 30 minutes.

« Vous devriez alors sortir de cette plongée dans votre rythme circadien et commencer à vous sentir réveillé et revigoré », ajoute Hannah Shore.

Le bon endroit

La clé est de faire comprendre à votre corps qu'il ne s'agit que d'une sieste et non de votre heure de coucher.

« Vous devriez vous allonger sur les draps de votre lit (et non dessous) et laisser de la lumière filtrer. Les bruits sont plus courants en journée, donc essayez de trouver un podcast ou un bruit blanc si le vacarme ambiant vous empêche de dormir, ou bien investissez dans des bouchons d'oreilles. »

Une bonne préparation

Si, pour dormir la nuit, il est préférable d'éviter le café et de faire le noir complet dans la pièce, il n'en va pas de même pour la sieste.

« Une sieste efficace est celle dont vous vous réveillerez revigoré. Pour obtenir cette sensation, vous pourriez boire un petit café avant la sieste, car la caféine met entre 20 et 30 minutes pour faire effet, c'est-à-dire à la fin de votre sieste », confie Hannah Shore.

Les bienfaits de la sieste

Selon Hannah Shore, une sieste au milieu de la journée aide à améliorer la concentration, le temps de réaction et la mémoire - autant de choses qui fonctionnent moins bien lorsqu'on est fatigué. Cependant, elle note que si vous avez besoin d'une sieste dans la journée, c'est aussi parce que vous n'avez pas assez dormi la nuit et cela ne constitue « pas toujours une réponse à votre état de fatigue ».