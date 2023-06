Des commerçants impatients de voir l’écoquartier de Lachine-Est sortir de terre

L’arrivée de résidents avec le développement de l’écoquartier de Lachine-Est devrait donner un nouvel élan à ce secteur qui reprend vie peu à peu, croient des commerçants situés à quelques pas de cette ancienne zone industrielle.

Corinne Van Egmond tient sa boutique de fleurs depuis près d’un an sur la rue Notre-Dame, à quelques mètres des anciens hangars de la Dominion Bridge, qui laisseront un jour place à du logement.

«Il y a eu un grand changement», a-t-elle confessé mardi matin. «Beaucoup de magasins qui étaient vides sont maintenant remplis. Il y a un sentiment d’appartenance à la communauté et nous sommes très satisfaits de la direction que prend le quartier.»

Cet état des lieux est aussi confirmé par Jacob Nidam, propriétaire de la boulangerie Pita Frena située un peu plus loin sur la rue. Selon lui, les trois-quarts des commerces actuellement ouverts ne l’étaient pas il y a encore deux ans.

À la tête du café Bistro Rizzys, Shneika Kimberlee Clarke constate que de plus en plus de gens se promènent sur cette partie de Notre-Dame et ne font plus simplement passer en voiture.

Un nouveau souffle

À leurs yeux, le développement de l’écoquartier entre le Vieux-Lachine et le canal est une bonne chose.

Promis depuis plusieurs années par l’administration Plante, le projet va franchir une nouvelle étape avec le dépôt final du programme particulier d’urbanisme (PPU) mercredi.

«On parle d’un secteur de 70 hectares qui va être complètement métamorphosé dans les prochaines années», a souligné le responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville, Robert Beaudry.

PHOTO FOURNIE PAR VILLE DE MONTRÉAL

À terme, le secteur devrait accueillir 7800 unités d’habitation, dont 1200 pour du logement social et 620 pour du logement abordable. Une épicerie, une école, et aussi un centre sportif sont prévus dans le développement.

«On trouve ça intéressant parce que ça va amener une différente sorte de clientèle», juge Allison, qui travaille au Vrac du Canal.

«Je pense que ça va vraiment changer le “vibe” de la rue Notre-Dame», a soutenu Mme Clarke.

Les commerçants devront toutefois attendre encore quelques années avant de voir les premiers résidents arriver.

Les premières interventions sur ce terrain sont prévues d’ici 2025 pour le déploiement des infrastructures d’eau et d’égout. Les lieux devront également être décontaminés avant que les logements sortent de terre.

Impossible sans tramway

La mairesse de Lachine a été claire: le nouveau quartier ne pourra pas voir le jour sans moyen de transport structurant. Pour elle, ce projet passe par le tramway.

«Au coin de la 6e avenue et Victoria, ça va être une station de tramway», a affirmé Maja Vodanovic.

Cela représenterait un premier pas vers le développement de la branche ouest de la ligne rose, un engagement phare de la mairesse Valérie Plante lors des élections municipales de 2017.

L’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) est cependant encore en train d’étudier le projet. Les différents scénarios devraient être présentés cet automne, a avancé M. Beaudry.